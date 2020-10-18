Son dakika haberleri: Geçici insani ateşkese rağmen Ermenistan ateşkes ihlalini sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Geçici insani ateşkese rağmen Ermenistan ateşkes ihlalini sürdürüyor

18.10.2020 06:29
Son dakika haberleri: Geçici insani ateşkese rağmen Ermenistan ateşkes ihlalini sürdürüyor, System.String[]

Son dakika haberi... Azerbaycan'la Ermenistan arasında geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen Ermenistan ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor.

Azerbaycan'la Ermenistan arasında geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen Ermenistan ordusu ateşkes ihlalini sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim'de saat 00.00'dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl'ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi.

Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada, saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı.

Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi. - BAKÜ

Ermenistan, Azerbaycan, Ateşkes, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Geçici insani ateşkese rağmen Ermenistan ateşkes ihlalini sürdürüyor - Son Dakika

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