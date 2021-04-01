Son dakika haberleri | Geçirdiği kaza sonucu boynu kırılan duayen spor hocası sağlığına kavuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Geçirdiği kaza sonucu boynu kırılan duayen spor hocası sağlığına kavuştu

01.04.2021 12:09
Son dakika haberleri | Geçirdiği kaza sonucu boynu kırılan duayen spor hocası sağlığına kavuştu, System.String[]

Son dakika haberine göre Beden eğitimi öğretmeni olarak uzun yıllar birçok sporcu yetiştiren, atletizm alanında büyük başarılar elde ederek ülkemizi gururlandıran Fundo lakaplı Orhan Demircan, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim...

Beden eğitimi öğretmeni olarak uzun yıllar birçok sporcu yetiştiren, atletizm alanında büyük başarılar elde ederek ülkemizi gururlandıran Fundo lakaplı Orhan Demircan, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından sevk edildiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Zor günler geçiren ve geçtiğimiz aylarda şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı ampute edilmek zorunda kalınan Orhan Demircan, sağlığına kavuşmak üzereyken geçirdiği kaza sonucu boyun kırığı problemi ile karşı karşıya kaldı.

Baş ve boynun birleşme noktasında birinci ve ikinci omur kemiklerinde, parçalı kırıklar meydana gelen Orhan Demircan, nadir ve zorlu cerrahi bir operasyon için KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Operasyon sonrası Orhan Demircan'ın alacağı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ile kısa sürede ayağa kalkarak yürümesi bekleniyor.

Doç. Dr. Doğa Gürkanlar: "Yapılan operasyon ile hastanın başını boynuna sabitledik"

Yaklaşık 4 saat süren ameliyat ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, geçirdiği kaza sonucu hastanın baş ve boynun birleşme noktası olan 1. ve 2. omurlarında parçalı kırıklar meydana geldiğini, bu durumun baş boyun birleşme noktasındaki stabiliteyi bozduğunu ve hasta için omurilik zedelenmesine bağlı felç riski teşkil ettiğini belirtti.

Operasyon sırasında kırıkların bir araya getirilerek hastanın baş ve boynunun vidalar ile birbirine sabitlendiğini ifade eden Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, bu sayede olası bir omurilik hasarının önüne geçildiğini kaydetti.

Doç. Dr. Doğa Gürkanlar: "Ameliyatın nadir görülmesi ve üst düzey cerrahi teknik gerektirmesinin yanı sıra, hastanın ileri yaşlarda olması hem ameliyatı zorlaştıran hem de kemiklerin kaynaması açısından iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilecek bir unsurdu. Ekibimle birlikte tüm bu zorlukları aşarak ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamıza faydalı olduğumuz için son derece mutluyuz. Özellikle pandemi döneminde bu tip kritik operasyonlar gerektiren pek çok vakayı ülkemizde başarıyla yapabilmek ve hastalarımıza yardımcı olabilmek benim ve ekibim için ayrıca bir gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Geçirdiği kaza sonucu boynu kırılan duayen spor hocası sağlığına kavuştu
Son dakika haberleri | Geçirdiği kaza sonucu boynu kırılan duayen spor hocası sağlığına kavuştu

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Orhan Demircan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Geçirdiği kaza sonucu boynu kırılan duayen spor hocası sağlığına kavuştu - Son Dakika


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