Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 90 yaşındaki Süleyman Altınok hayatını kaybetti.

Kaza, Gediz ilçesine bağlı Yağmurlar Köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman Altınok yönetimindeki 43 LF 351 plakalı traktör engebeli tarla yolunda bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak devrildi. 90 yaşındaki sürücü Altınok traktörün altında kaldı. Kazayı gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin ve Jandarmanın traktörün altından yaralı olarak çıkardığı şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Müdahalenin ardından Ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Altınok doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA