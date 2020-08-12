Son dakika haberleri: Geleceğin itfaiyecileri stajlarını tamamladı - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında staj gören öğrencilerin eğitimlerini tamamladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin eğitimlerin son gününde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce' İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Ünlüce, burada yaptığı konuşmada, İtfaiye Daire Başkanlığında eğitim gören 15 stajyerin eğitimlerini tamamladığını belirterek, "Staj döneminde gösterdikleri başarılı performans için geleceğin itfaiyecilerini tebrik ederim. Kadın stajyerlerimize bu mesleği seçerek cinsiyet ayrımcılığının yanlışlığını ön yargılı insanlara bir kez daha gösterdikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm stajyerlerimize hem öğrenim hayatlarında hem de meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.