Son dakika haberleri: Geleceğin pazarı Dijital Tarım Pazarı - Son Dakika

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, bakanlıklarının tarımda dijitalleşme adına çok önemli bir projeye imza attığını söyleyerek, "Çiftçimizin alın teri ve binbir emekle ürettiği ürünlerini değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticiler ile online ortamda buluşturacağı Dijital Tarım Pazarını (DİTAP) hizmete sundu.



İl Müdürü Yoldaş, DİTAP ile tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı devasa bir pazar oluşturularak üretici ve tüketicinin kazandığı bir pazar oluşturulması ana hedef olacağını belitti.Yoldaş, "DİTAP ile tarım sektörümüzün geleceği ve çağa uyumluluğu adına çok önemli bir adım atıldı. Bakanlığımızın yaptığı çalışma ile tarımsal arz ve talebin dijital pazaryeri yaklaşımı ve sözleşmeli tarım uygulaması ile buluşmasını sağlayacak olan DİTAP, üreticinin daha fazla gelir elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün bulmasını ve tüketicinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasını sağlayacaktır. Yaşadığımız korona süreci gıda arz güvenliğinin önemini bir kez daha göstermiş, tarımın önemi daha iyi anlaşılmıştır. Tarlada bahçede ürünün olması elbette önemli, ancak bu ürünleri ihtiyaç duyulan iş gücü ile hasat etme, işleme, depolama ve pazara erişimini sağlayacak şekilde etkin bir lojistik planlama daha da önem arz etmektedir. İşte bu ve bunun gibi birçok alanda DİTAP tarım sektörünün kaynak ve ürünlere hızlı, güvenli bir şekilde bunun yanında da adil fiyat etiketleri ile ulaşmasını temin edecektir. Bunun yanında DİTAP'ı kullanan tarım sektörü paydaşlarının bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden de yararlanması söz konusu olacaktır. Üretici ve tüketicilerimiz hızlı bir şekilde https://sup.etarim.gov.tr/ login adresinden kayıt olarak geleceğin pazarında yerini alabilirler. DİTAP'la hem üretici hem tüketici hem de sektör kazanacak" dedi - BİLECİK