Son dakika haberleri... "Geleceğin Ustaları" ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... "Geleceğin Ustaları" ödülleri sahiplerini buldu

Son dakika haberlerine göre 7. Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışmasının ödülleri takdim edildi.

Son dakika haberleri...

7. Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışmasının ödülleri takdim edildi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezindeki törenle birlikte, geleneksel sanatları geleceğe taşımayı amaçlayan yarışmada ödül alan eserlerin yer aldığı serginin de açılışı yapıldı.

Bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmada hüsn-i hat, tezhip, minyatür ve çini sanat dalında eserler veren sanatçılar ödüllendirildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, basın mensupların yaptığı açıklamada, yarışmaya katılan eserlerden dereceye girenlerin sergisinin 13 Eylül'e kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacağını söyledi.

İstanbullu bütün sanatseverleri sergiyi görmeye beklediklerini dile getiren Arısoy, "Memnuniyetle ifade etmem lazım ki her geçen yıl bu yarışmamız gelenekselleşiyor, kurumsallaşıyor. Bunda elbette jüride görev alan çok kıymetli hocalarımızın büyük payı var." diye konuştu.

Jüri üyelerinin ödül alan eserleri seçmekte zorlandığını dile getiren Arısoy, şunları kaydetti:

"Biz bu geleneksel sanatlar yarışmasını sonuna kadar devam ettirmeye kararlıyız. Çünkü bildiğiniz üzere yarışmalar aslında yıllandıkça değer ve prestij kazanıyor. Bütün jüri üyesi hocalarımıza, ilgi gösteren değerli yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyorum."

"Hedefimiz insanlarımızın bir olması, bunu sanat sağlayacak"

Jüri üyelerinden hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar, Zeytinburnu Belediyesinin yıllardır bu yarışmaları düzenlemeyi sürdürdüğünü belirterek, "İstanbul'un en seçkin ve hakkaniyete uygun hocaları jüri olarak seçiliyor." dedi.

Fuat Başar, "Yerel yönetimlerin idarecilerin sanatımıza sahip çıkmasıyla içimizden çok büyük cevherler çıkacağına eminim. O cevherlerin uğraştığı iş güzellik, insanlar güzellikte birleşiyor. Hedefimiz insanlarımızın bir olması, birlik, bunu sanat sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Her zaman bu görüş ve düşünceyle çalıştıklarını vurgulayan Başar, "İstisnasız inancı, ülkesi ne olursa olsun herkesi bağrımıza bastık. Bunu bize sanat emrediyor, ayrılık yok. Sanattan gayemiz güzellik ama o güzelliğin en güzeli de insanların beraber güzel olması." ifadesini kullandı.

"Sanatın ilerlemesi için koruyuculuk vasfının olması gerekiyor"

Ödül töreninde jüri adına konuşma yapan Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Çevik ise sanatın tarih içerisinde yaşaması, gelişmesi ve değişiminin iki ana faktöre bağlı olduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi iltifat yani manevi takdir, ikincisi maddi takdir. Çoğumuzun bildiği eskilerin söylediği bir söz vardır 'Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir' şeklinde bu özetlenmiş." şeklinde konuştu.

Avrupa'da Orta Çağ'dan bu yana sanatçı, ressam, heykeltıraş, mimar ve musikiye ilgili sanatçıların desteklendiğini anlatan Çevik, şöyle devam etti:

"Sanat bu şekilde gelişmiş ve ilerlemiş çünkü sanatın gerçekten maddi karşılığı oldukça fazla. Sanat pahalı bir uğraş, sıradan bir uğraş değil. Onun için insanların çoğu sanatı elde edebilmek imkanına sahip değil. Ancak imkanı olan zümreler tarafından satın alınmak ve desteklenmek suretiyle sanat ve sanatçı günümüze kadar gelmiş.

Bugün de aynı durum söz konusu, yani değişen hiçbir şey yok. Sanatçının yetişmesi gelişmesi, sanatın ilerlemesi için bu koruyuculuk vasfının olması gerekiyor. Manevi destek halk tarafından, insanlarımız tarafından zaten gösteriliyor fakat tabii ki maddi yönünün de olması gerekiyor."

Zeytinburnu Belediyesinin gelenekselleşen "Geleceğin Ustaları" yarışmasının geleneksel sanatların gelişmesine katkıda bulunan ve destekleyen yarışmalar arasında ilk sıralarda yer aldığını aktaran Çevik, "Geleceğin Ustaları yarışması sanatçıya hem maddi hem de manevi bir destek sunmaktadır. Hiç de azımsanmayacak bir ödül ile bu sanatlarımızın gelişmesine büyük katkıda bulunuyorlar." dedi.

Hattat Çevik, geleneksel sanatların zamanla eskisinden daha iyi bir konuma geldiğini ve bunu mutlulukla müşahade ettiklerini belirterek, "Demek ki bu katkılar bu gayretler, çalışmalar yerini buluyor ve sanatlarımız gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyor. Hem kalite hem de sayısal olarak bu gelişme devam ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren eserlerin sahiplerinden etkinliğe katılanlara ödülleri ve sertifikaları takdim edildi.

Hakan Arslan "Hüsn-i Hat Sülüs-Nesih Kıt'a", Abdullah Eren "Hüsn-i Hat Celi Talik", Aslıhan Şentürk "Tezhip", Emine Suna Baran "Minyatür" ve Mehmet Kınık ise "Çini" sanat dalında birinci oldu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Malezya, Pakistan, İran ve Mısır'ın da arasında bulunduğu ülkelerden sanatçıların katıldığı yarışmada, her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük, teşvik ve sergileme ödülleri verildi.

Jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Su¨leyman Berk, Ali Toy, Abdullah Ogˆuzhanogˆlu, Berna Karabulut, Emel Tu¨rkmen, Esra Ogˆuzhanogˆlu, Feyza S¸en, Gaye O¨zen, Levent Kum ve Mehmet Gu¨rsoy'un da arasında bulunduğu usta isimlerin yer aldığı yarışmanın birincilerine 20, ikincilerine 15, üçüncülerine ise 10'ar bin lira para ödülü verildi.

Ödül alan eserlerin yer aldığı kataloğun da sanatseverlerin beğenisine sunulduğu program, jüri üyeleri ve sanatçıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Fuat Başar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 18:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Geleceğin Ustaları' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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