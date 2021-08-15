Üye Girişi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

15.08.2021 14:16

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Eşi Sare Davutoğlu ile selden en çok zarar gören Zafer köyünde vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Davutoğlu, temizlik çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylık diledi.

Davutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, millet olarak zor günlerden geçildiğini, 21 ildeki yangınlardan sonra yaşanan sel felaketlerinin acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Vatandaşların zor şartlarda sel felaketinin etkilerini en aza indirmeye çalıştığını aktaran Davutoğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaybolan kişilerden de bir an önce hayırlı haberler almayı istediklerini vurgulayan Davutoğlu, "Bu zor günlerde bütün kurumlar, sivil toplum ve partiler olarak omuz omuza verip bu felaketi telafi etmenin yollarını, yöntemlerini bulmamız lazım. Bir taraftan da bütün bu yaşananların arka planında varsa eksiklikleri açık yüreklilikle tartışmak, bundan sonraki felaketlerde benzer olaylar yaşanmaması için vatandaşlara hem yol göstermek hem de onlarla yol almak gerekiyor." dedi.

Davutoğlu, burasının daha önce de çok yoğun sel felaketlerinin, heyelanların yaşandığı bir bölge olduğuna işaret ederek, "Bir yandan dünyanın en güzel bölgesi, diğer taraftan bunun getirdiği riskler var. Afetler konusunda küresel iklim ısınması çerçevesinde tedbirler konusunda milli bir strateji geliştirmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya ve bazı partililerin de eşlik ettiği Davutoğlu, buradan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti.

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Bartın, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nin spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına Türk hayranlarından yoğun ilgi 14:32 Şampiyonlar Ligi'nin spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına Türk hayranlarından yoğun ilgi Taliban başkent'te! Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü 14:17 Taliban başkent'te! Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü Talibanlar mahkumları serbest bıraktı! Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumlar serbest 13:56 Talibanlar mahkumları serbest bıraktı! Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumlar serbest
Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı 12:32 Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu 12:09 Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı 11:23 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi 10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var 10:25 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var

Son Dakika Haberleri
14:43 Adana'da sulama kanalında 15 yaşında bir çocuğun cansız bedeni bulundu
14:32 Şampiyonlar Ligi'nin spikeri Eva'nın tatil paylaşımlarına Türk hayranlarından yoğun ilgi
14:17 Taliban başkent'te! Kabil'de binlerce insan şehri terk etmek için sokaklara döküldü
14:04 Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak tebrik mesajı
13:56 Talibanlar mahkumları serbest bıraktı! Afganistan'ın en büyük hapishanesi Puli Çarhi'deki mahkumlar serbest
13:09 Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi
12:32 Süper Lig şimdi başladı! Dün yapılan ilk maç sonrası Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdı
12:25 Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı
12:18 Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak
12:09 Demet Akalın sözünü tutu! Yangında evini kaybeden Fatma Teyze evine kavuştu
Adana'da sulama kanalında 15 yaşında bir çocuğun cansız bedeni bulundu Adana'da sulama kanalında 15 yaşında bir çocuğun cansız bedeni bulundu         
14:44
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak tebrik mesajı Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak tebrik mesajı         
14:04
Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi         
13:09
Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak         
12:18
Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli         
11:54
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik         
11:01
35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor         
10:32
Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz         
09:57
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar         
08:55
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 14:47:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement