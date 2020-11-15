Son dakika haberleri: Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak
15.11.2020 17:17
Son dakika haber: Geleneksel Türk okçuluğunu gençlerle buluşturma hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Geleneksel Türk okçuluğunu gençlerle buluşturma hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz'ün imzaladığı protokolle, bu branşın ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Protokol kapsamında, bakanlığa bağlı gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında geleneksel Türk okçuluğu eğitimi verilecek.
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