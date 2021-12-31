Son dakika haberi... KASTAMONU - Geleneksel Türk sanatları sergilendi - Son Dakika

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bilgen'in Geleneksel Türk sanatları kişisel sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tezhip ve hat sanatından 19 eserin yer aldığı sergi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonu'nda açıldı.

Bilgen, AA muhabirine, öğrencileriyle bir süre uzak kaldıklarını belirterek "İki yıldır pandemiden dolayı öğrencilerimiz yüz yüze eğitim alamadı. Geçen yıl bu vakitlerde öğrencilerimize bizim eserlerimizden haberleri olsun diye online sergi açmıştık. Bu sefer de öğrenciler yüz yüze ders almaya başlayınca yüz yüze sergi açalım dedik." dedi.

Öğrencilerin sanattaki gelişmeleri takip etmesi gerektiğini vurgulayan Bilgen, şunları söyledi:

"Sergiyi açmadaki maksadımız, eserlerimizi öğrencilerimizle buluşturmak. Bizim yetiştirdiğimiz sanatçılar bir noktaya kadar bizim yansımamız oluyor. Yetiştirdiğimiz talebeler kendilerini geliştirdikçe, bizden öğrendikleri üzerine bir şeyler koydukça sanat ilerliyor. Mutlaka talebe hocasını geçmek zorunda. Talebenin bizi geçebilmesi için de bizim ne yaptığımızdan, sanatta nerede olduğumuzdan haberdar olması gerekiyor. Bu haberdarlık da bu tür sergilerle olabiliyor. Öğrenciler yaptığımız işleri görebilsinler, feyz alsınlar ve onun üzerine kendi sanat görüşlerini ekleyerek daha güzelini yapabilsinler diye düşündük."

Bilgen, serginin 5 gün açık kalacağını kaydetti.