Son dakika haberleri: Geleneksel yöntemle yaptığı tuzlu yoğurt geçim kapısı oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Geleneksel yöntemle yaptığı tuzlu yoğurt geçim kapısı oldu

06.12.2020 10:43
Son dakika haberleri: Geleneksel yöntemle yaptığı tuzlu yoğurt geçim kapısı oldu, System.String[]

Son dakika haberleri: Hatay'da annesinden öğrendiği geleneksel yöntemle tuzlu yoğurt yapan Remziye Çekiç, bu sayede iki çocuklu evinin geçimini sağlıyor.

Hatay'da annesinden öğrendiği geleneksel yöntemle tuzlu yoğurt yapan Remziye Çekiç, bu sayede iki çocuklu evinin geçimini sağlıyor.

Altınözü ilçesinde yaşayan Remziye Çekiç (58), AA muhabirine 15 yaşlarında annesini izleyerek tuzlu yoğurt yapımını öğrendiğini söyledi.

Evlendikten sonra da tarım ve hayvancılıkla uğraşan eşine destek olmak amacıyla 25 yıl önce kolları sıvadığını ifade eden Çekiç, o günden bu yana yörede kahvaltıların vazgeçilmezi olan tuzlu yoğurt yaparak ekonomik kazanç sağladığını kaydetti.

Çekiç, şu anda üç ineklerinin bulunduğunu ve bunlardan aldığı sütü tuzlu yoğurt yapabilmek amacıyla odun ateşinde sürekli karıştırarak yaklaşık 4 saat kaynattığını belirtti.

Kaynatılan sütün bir gün dinlenmesinin ardından satışa hazır hale geldiğini dile getiren Çekiç, elde ettiği tuzlu yoğurdun tadı ve kalitesiyle çok fazla tercih edildiğini anlattı.

Eşinin de kendisine tuzlu yoğurt yapımında destek olduğunu aktaran Çekiç, "Annemi izleyerek tuzlu yoğurt yapımını öğrendim. 43 yıl önce öğrendiğim yöntemleri eşimle beraber yıllardır uyguluyoruz. Üç ineğimizden günlük süt alıyoruz. Haftada iki defa tuzlu yoğurt yapıyorum. Ayda yaklaşık 100 kilogram yoğurt satıyoruz." diye konuştu.

Kilosunu 12 liradan sattığı tuzlu yoğurdun geçim kapıları olduğunu ifade eden Çekiç, sağlığı el verdiği sürece büyük bir keyif alarak yaptığı işi devam ettireceğini kaydetti.

Altınözü, Tarım, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Geleneksel yöntemle yaptığı tuzlu yoğurt geçim kapısı oldu - Son Dakika


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