Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, orman yangınında yaralanan kadını evinde ziyaret etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyündeki evinin de kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangında yaralanan Elif Baran ile ailesine ziyarette bulunan Kılınçkaya ve Sürücü, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sürücü, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, el ve ayaklarında yanıklar oluşan Baran'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

Doktorların da gerekli kontrolleri yaptığını aktaran Sürücü, "Yürümede zorlandığı için tekerlekli sandalye vereceğiz. Ayrıca, yangında kül olan evinin yerine yenisini en kısa zamanda teslim edeceğimizin sözünü verdik." ifadelerini kullandı.