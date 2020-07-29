Son dakika haberleri: Gelibolu'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Oktay Bıdık ile aynı araçtaki Güladiye (37), Damla (17) ve Rüzgar Bıdık'ın (2) yanı sıra Engin Ezer (42) yaralandı.

Gelibolu- Keşan kara yolunda, Oktay Bıdık (40) idaresindeki 34 ED 2841 plakalı panelvan araç ile aynı yöne giden Ömer Şen'in (39) kullandığı 59 AAH 650 plakalı araç çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:21

Kaynak: AA

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