MİRAS KAVGASINDA GELİNİNİ ÖLDÜRÜP EV HAPSİ ALAN KAYINPEDER, İTİRAZI ÜZERİNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ - ARŞİV - Son Dakika

MİRAS KAVGASINDA GELİNİNİ ÖLDÜRÜP EV HAPSİ ALAN KAYINPEDER, İTİRAZI ÜZERİNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ - ARŞİV

04.04.2021 14:16

AKSARAY'da, miras nedeniyle aile içinde çıkan kavgada gelini Döndü Ç.'yi (45), vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp öldüren Cemal Ç.'ye (89), dün çıkarıldığı mahkemece yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsi verildi.

AKSARAY'da, miras nedeniyle aile içinde çıkan kavgada gelini Döndü Ç.'yi (45), vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp öldüren Cemal Ç.'ye (89), dün çıkarıldığı mahkemece yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsi verildi. Cumhuriyet savcılığının karara itirazının ardından yeniden gözaltına alınan Cemal Ç. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay, geçen cuma günü öğle saatlerinde Laleli Mahallesi 4565 Sokak'ta meydana geldi. Cemal Ç., birlikte yaşadığı kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla evinin önüne geldi. Bu sırada yanlarına, Cemal Ç.'nin aynı sokakta oturan oğulları Muammer Ç. (52) ve Mustafa Ç. (55) geldi. Baba ile çocukları arasında, iddiaya göre, evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satışı konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, kavgaya Muammer Ç.'nin eşi Döndü Ç., oğulları Mustafa Ç. (28) ve Süleyman Ç. (18) de katıldı. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Cemal Ç. iddiaya göre, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağını, gelini Döndü Ç.'ye sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kavgada Cemal Ç., Döndü Ç., oğlu Muammer Ç. ve Mustafa Ç., torunu Mustafa Ç. ve Süleyman Ç., ile kızı Gülsever E. bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınpederi Cemal Ç.'nin göğsünden bıçakladığı Döndü Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÖĞSÜNDEN 4 BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Hastanedeki tedavilerinin ardından Cemal Ç.'nin kızı Gülsever E. ile diğer oğlu Mustafa Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cemal Ç.'nin, polisteki ilk ifadesinde, gelinini bıçaklamadığını söylediği öğrenildi. Muammer Ç.'nin ise bıçağı babasının elinden alarak, yere attığını söylediği belirtildi.

Öte yandan Döndü Ç.'nin, yapılan otopsisinde, göğsünden 4 bıçak darbesi aldığı tespit edildi.

Gelini Döndü Ç.'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'kasten öldürme' suçundan dün adliyeye sevk edilen Cemal Ç. için mahkeme, tutuklama kararı verdi. Bunun üzerine Cemal Ç.'nin cezası yaşı, kronik rahatsızlıkları ve işitme kaybı nedeniyle ev hapsine çevrildi. Gülsever E., Muammer Ç. ve Mustafa Ç. kardeşler ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklanan Cemal Ç., cezaevine konuldu.

MİRAS KAVGASINDA GELİNİNİ ÖLDÜRÜP EV HAPSİ ALAN KAYINPEDER, İTİRAZI ÜZERİNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ - ARŞİV
MİRAS KAVGASINDA GELİNİNİ ÖLDÜRÜP EV HAPSİ ALAN KAYINPEDER, İTİRAZI ÜZERİNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ - ARŞİV
MİRAS KAVGASINDA GELİNİNİ ÖLDÜRÜP EV HAPSİ ALAN KAYINPEDER, İTİRAZI ÜZERİNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ - ARŞİV
MİRAS KAVGASINDA GELİNİNİ ÖLDÜRÜP EV HAPSİ ALAN KAYINPEDER, İTİRAZI ÜZERİNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ - ARŞİV
MİRAS KAVGASINDA GELİNİNİ ÖLDÜRÜP EV HAPSİ ALAN KAYINPEDER, İTİRAZI ÜZERİNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ - ARŞİV
MİRAS KAVGASINDA GELİNİNİ ÖLDÜRÜP EV HAPSİ ALAN KAYINPEDER, İTİRAZI ÜZERİNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ - ARŞİV

Mustafa Çınar, Cemal Çınar, Aksaray, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİRAS KAVGASINDA GELİNİNİ ÖLDÜRÜP EV HAPSİ ALAN KAYINPEDER, İTİRAZI ÜZERİNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ - ARŞİV - Son Dakika


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