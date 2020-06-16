Son dakika haberleri: Gelinlere "incili", damatlara "papyonlu" maske - Son Dakika

Son dakika haberleri: Gelinlere "incili", damatlara "papyonlu" maske

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da faaliyet gösteren bir modaevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir yapılamayan ve yeniden başlayacak düğün sezonunda gelinlere incili, damatlara da papyonlu maske tasarladı.

Son dakika haberleri: Gelinlere

Bursa'da faaliyet gösteren bir modaevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir yapılamayan ve yeniden başlayacak düğün sezonunda gelinlere incili, damatlara da papyonlu maske tasarladı.

Salgına rağmen telli duvaklı düğün yapmayı tercih eden çiftler, tedbirleri düşünerek en özel günlerini ince ayrıntısına kadar hesaplıyor. Artık yaşamın bir parçası haline gelen maske ile gelinliğin uyumlu olmasını isteyen gençler, bu konuda modacılardan taleplerde bulunuyor.

Gelinlik tasarımcısı ve modacı Dilek Kocakuşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından nikah salonlarının 15 Haziran, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçeceğinin duyurulduğunu hatırlattı.

Bugünlerde daha çok açık alanlarda kır düğünlerinin ilgi gördüğünü belirten Kocakuşak, kontrollü sosyal hayata geçişle 3 aylık durgun sürecin ardından gelinlik siparişlerinde hissedilir derecede artış yaşandığını söyledi.

Kocakuşak, mağazalarının kapalı olduğu dönemde boş durmadıklarını, yeni model ve tasarımlar yaptıklarını anlattı.

Bu süreçte maske takma zorunluluğu olduğu için buna uygun gelinlik tasarımlarına ağırlık verdiklerini aktaran Kocakuşak, şöyle devam etti:

"Düğün, gelinlerin en özel geceleri. Zarif gelinlikler tasarlıyoruz ve gelinlerimiz o gelinliğin üstünde bezden bir parça yani maske takmak zorunda kalıyor. Ben de bu süreçte gelinliklere uyumlu, süslü maskeler tasarladım. Boş zamanlarımda onların çalışmalarını yaptım. Bu maskelerimiz de çok güzel ilgi ve talep gördü. Gelinlerimiz çok memnun. Tasarladığımız maskeleri vitrinimizde sergiliyoruz. Vitrinde gören vatandaşlar fotoğrafını çekiyor, içeri girip bilgi alıyorlar. Maske kullanmak hayatın bir parçası olmaya başladı. Biz de bu talebe bir karşılık vermek istedik."

"Gelinlerimiz de damatlarımız da mutlu oldu"

Kocakuşak, tasarladıkları özel maskeler için gelinlerden olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi.

Prova için gelen gelin adaylarının, normal cerrahi maskelerle kötü görüneceklerini düşündüklerini belirten Kocakuşak, "Bundan yola çıkarak her gelinliğe uyumlu, gelinlerin yüzüne özel tasarlanan kaliteli bir maske üzerine incilerle, taşlarla işlemeler ve süslemeler yaptık. İnanılmaz ilgi gördü ve gelinlerimiz çok mutlu oldu." dedi.

Dilek Kocakuşak, düz bez maske yerine gelinliklerle uyumlu incili, boncuklu maskelerin evlenecek genç kızların hoşuna gittiğini vurguladı.

Tasarımlarını sosyal medyada paylaştıktan sonra şehir dışındaki gelin adaylarından da siparişler aldığını anlatan Kocakuşak, şunları kaydetti:

"Gelinlere bu maskeleri tasarladıktan sonra damatlar, 'Bize maske yok mu?' diyerek serzenişte bulundu. Gelinlerin yanında damatların da hoş görünmesi için onlara da papyonlu, işlemeli maskeler tasarladım. Damatlar da şaşırdı. Papyonlu maskeler de çok güzel ve değişik oldu. Şimdi damatlarımız da mutlu oldu. Hem gelinlere hem de damatlara maske hazırlıyoruz. Çünkü damatlar kıskandı. Damatların maskelerinde de yaka iğneleri kullandık ve özel işlemeler yaptık."

Gelinlik provası alırken maskeyi de düşündüğünü, gelin adayının sadece vücudunun değil yüz detaylarının da ölçüsünü aldıklarını ifade eden Kocakuşak, hem gelinliğin hem de maskenin geline tam uyması, şık bir görüntü oluşması için yoğun çaba harcadığını sözlerine ekledi.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Gelinlere 'incili', damatlara 'papyonlu' maske - Son Dakika

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