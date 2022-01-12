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Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI - Son Dakika

Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI

12.01.2022 16:59

Son dakika gündem haberi: KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında İrlanda bandıralı bir gemiden tıbbi tahliye talebi gelmesi üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, gemiciyi kıyıya çıkararak sağlık ekibine teslim etti.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında İrlanda bandıralı bir gemiden tıbbi tahliye talebi gelmesi üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, gemiciyi kıyıya çıkararak sağlık ekibine teslim etti. Kolundan yaralanan gemici tedaviye alındı.

İspanya'nın Ceuta limanından Zonguldak Ereğli limanına giden İrlanda bandıralı 'Arklow Moor' isimli kuru yük gemisi Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarından geçtiği sırada mürettebattan bir kişi kaza geçirdi. Gemicinin kolundan yaralanması üzerine geminin kaptanı Kefken Adası açıklarında telsizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ulaşarak tıbbi tahliye talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-10 kurtarma botu, gemiye yanaşarak yaralı personeli tahliye etti. Kovanağzı limanında karaya çıkarılan gemici, sahilde hazır bekleyen sağlık ekibi tarafından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gemi ise Karadeniz Ereğli limanına gitmek üzere devam etti.

Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI
Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI
Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI
Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI
Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI
Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI
Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI
Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İrlanda, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... GEMİDE KAZA GEÇİREN MÜRETTEBAT KIYI EMNİYETİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARILDI - Son Dakika
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