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Son dakika haberleri... Gemide öldürülen Ukraynalı denizcinin cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gemide öldürülen Ukraynalı denizcinin cenazesi memleketine gönderildi

28.01.2022 17:17
Son dakika haberleri... Gemide öldürülen Ukraynalı denizcinin cenazesi memleketine gönderildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da gemide öldürülen Ukraynalı denizcinin cenazesi ülkesine gönderildi.

Samsun'da gemide öldürülen Ukraynalı denizcinin cenazesi ülkesine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsunport Limanı'na demirleyen Ukrayna bandıralı Maranta adlı yük gemisinde 17 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'nın Reni Limanı'ndan Samsun'a buğday getiren yabancı bandıralı gemi, 11 Ocak'ta limana demir attı. Gemide görevli Ukrayna uyruklu 34 yaşındaki Sergiy Solovyo'nun kamaranın penceresine asılı halde bulunduğu iddia edildi. Olay, sağlık ekiplerine haber verildi. Gemiye giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları müdahaleye rağmen Ukraynalı gemiciyi kurtaramadı. Ukraynalı denizcinin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceset üzerinde cinayet izleri bulgusuna rastlanırken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis olayla ilgili 13 kişi hakkında işlem yaptı. Olayın şüphelisi Ukrayna uyruklu 4 kişi, olaydan 4 gün sonra Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

11 gündür hastanenin morgunda bekletilen Sergiy Solovyo'nun cenazesi, konsolosluk görevlileri tarafından gönderilen cenaze aracı ile alınarak memleketine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Cenazenin İstanbul'dan uçakla Ukrayna'ya götürüleceği öğrenildi. - SAMSUN

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İlkadım, Ukrayna, Samsun, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Gemide öldürülen Ukraynalı denizcinin cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Gemide öldürülen Ukraynalı denizcinin cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika
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