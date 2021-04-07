Son dakika haberleri! Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'babalık davası' açıklaması: İnsan kuldur, şaşar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'babalık davası' açıklaması: İnsan kuldur, şaşar

07.04.2021 16:59
Son dakika haberleri! Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'babalık davası' açıklaması: İnsan kuldur, şaşar, System.String[]

Son dakika haber: GEMLİK Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, kendisine karşı açılan babalık davası hakkında basın açıklaması yaptı.

GEMLİK Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, kendisine karşı açılan babalık davası hakkında basın açıklaması yaptı. Bir hata yaptığını belirten Başkan Sertaslan, "Bu 2 yetişkinin karşılıklı yaptığı hatadır. Konu yargıdadır. Şeriatın kestiği parmak acımaz. İnsan kuldur, şaşar. Affedilmeye muhtaç olduğu anlar vardır. Bana böyle bakın. Partim her zaman yanımda. Bu konu adaletin önünde her yanıyla konuşulacaktır" dedi.

Kentte yaşayan D.A. (37), kasım ayında doğan bebeğinin babasının Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan olduğunu ve Başkan Sertaslan'ın çocuğunu kabul etmediğini iddia ederek, Aile Mahkemesi'nde 3 hafta önce babalık davası açtı. İddialar üzerine Başkan Sertaslan, basın toplantısı düzenledi. Konunun yargıda olduğunu belirten Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, "Gizlilik kararı var. Dolayısıyla ilk ve son konuşmam olacak bu konuşma ve ondan sonra da 'şeriatın kestiği parmak acımaz' deyip, yargının verdiği karar neticesinde de herkes payına düşeni yaşayacak. Konu olduğu gibi aksetseydi basına çok daha zor olurdu karşınıza çıkmak. Haber özgürlüğü yerine iş siyasetçiyi linç etme amacı taşıyınca iki kelime söylemek istedim. Kimseyi kandırmadım. Biri 49 diğeri 37 yaşında 2 yetişkinin karşılıklı yaptığı hatadır bu. Özel hayatının gizliliği üzerinden cümleler kurup, bunun arkasına da saklanmıyorum. Özür dilemem gereken tek kurum ailemdir. Allah'a her gün şükrediyorum. Çok uzun zamandır mücadele ettiğim bu mevzuda çocuklarım ve eşim beni yalnız bırakmadı. Böyle eşe sahip olduğum için Allah'a binlerce kez şükrediyorum. Konunun detayları mahkemede. Adaletin önünde her yanıyla konuşulacaktır. Oradan çıkan sonuç boynumuzun borcu olacaktır" diye konuştu.

'İNSAN KULDUR, ŞAŞAR, AFFEDİLMEYE MUHTAÇ OLDUĞU ANLAR VARDIR'Eşini aldattığını kabul ettiğini söyleyen Başkan Sertaslan, "Kimseyi sokakta ve aç bırakmadım. Beni zorda bırakmak adına yaptıkları her yayın, aslında bu memlekete yarın önemli hizmetler verme ihtimali olan çocuklarıma ve hiç suçu günahı olmayan ailelerimize yöneliyor. Bunu fark etsinler ve 'belediye başkanını zorda bırakalım' adına böyle kötü duruma kendilerini düşürmesinler. Son olarak insan kuldur, şaşar. Affedilmeye muhtaç olduğu anlar vardır. Bana böyle bakın. Konuyu böyle değerlendirin. İzin verin bu memleketimi hak ettiği yere getirmek için azimli şekilde yol yürümeye devam edelim" dedi.'PARTİM VE PARTİLİLER BENİM YANIMDALAR'Konudan parti yönetimini bilgilendirdiğini belirten Başkan Sertaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Genel Başkanımızın Gemlik'e geldiği sırada ilgili genel başkan yardımcısına konuyu aktardım. Herkes üzüldü. Ancak bizim kıymetli işler yaptığımızı ve yapacağımızı bildikleri için ve konunun yargıda olması nedeniyle yanımda durdular. Bu işin ceza davası olarak da yürütülmesi gerektiğini söylediler. 2 kişinin hatası yüzünden hiç suçu, günahı olmayan insanlar da etkileniyorlar. Bu durumu yaratmak adına özel gayret gösterenler hesabını verecektir. Partim ve partililerim her zaman olduğundan daha çok sıkı şekilde yanımdalar. Bugün yanımda olmalarını ben istemedim. Yapılmak istenen benim yaratmış olduğum durum yüzünden partimi, ekibimi, arkadaşlarımı ve sevenlerimi bu fotoğrafa sokmak. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum."


- Bursa
Son dakika haberleri! Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'babalık davası' açıklaması: İnsan kuldur, şaşar
Son dakika haberleri! Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'babalık davası' açıklaması: İnsan kuldur, şaşar
Son dakika haberleri! Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'babalık davası' açıklaması: İnsan kuldur, şaşar

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Uğur Sertaslan, Mevla, Kasım, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'babalık davası' açıklaması: İnsan kuldur, şaşar - Son Dakika


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