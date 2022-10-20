Son dakika haberleri | Gemlik'te restoranda işlenen cinayete ilişkin davada karar açıklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir restoranda çıkan, bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 6'sı 2 yıl 6 ay ile 32 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Atilla Ç. (45) ile tutuksuz sanıklar, müştekiler, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarladı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Atilla Ç'ye "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını "haksız tahrik" indirimiyle 18 yıla indirdi. Sanığa ayrıca 2 ayrı kişiye karşı yaralama eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hükmedilen cezalar yine "haksız tahrik" indirimiyle 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 9 aya düşürüldü.

Sanık Mehmet Y'nin beraatine karar veren heyet, sanık Hüseyin Fatih D'yi "suçluyu kayırma" suçundan 3 yıl, Ali D, Mehmet P, Adem A, Bilal A'yı ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Gemlik ilçesinde bir restoranda 1 Ağustos 2020'de işletmeciler ile bazı müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Silahla vurulan Osman Gürle yaşamını yitirmiş, Gökay G. ve Abdullah M. yaralanmıştı.

Büyükkumla Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli Atilla Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan Bursa ve Gemlik jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, yaklaşık 7 ay süren takip sonucu bu kişinin telefon numarasını sık sık değiştirdiğini ve Nilüfer ilçesinde bir adreste saklandığını belirlemişti.

Jandarmanın düzenlediği operasyonla geçen yıl mart ayında gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.