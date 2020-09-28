Şanlıurfa'da, TÜBİTAK'ın desteği ile düzenlenen Etnobotanik Araştırma Teknikleri Kursu'na katılan genç bilim insanı ve araştırmacılar, yöresel lezzetler başta olmak üzere kentin özel bitki kullanım kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Harran Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan'ın koordinatörlüğünde düzenlenen kursa 20 kentten genç bilim insanı ve araştırmacı katıldı.

Etnobotanik alan uzmanları olan Akan'ın yanı sıra Balıkesir Ünitesinden Prof. Dr Fatih Satıl ile Prof. Dr. Selami Selvi, Bingöl Üniversitesinden Doç. Dr. Rıdvan Polat ve Munzur Üniversitesinden Doç. Dr. Uğur Çakılcıoğlu'nun eğitimci olarak katıldığı 4 günlük kursta, geçmişten günümüze etnobotanik tarihi, Anadolu'nun tıbbi ve aromatik bitkileri ve kullanım şekilleri, geleneksel bitki kullanım şekilleri, etnobotanik çalışma yöntemleri, kurutulmuş bitki koleksiyonculuğu (Herbaryum), etnobotanik çalışmalarda güncel sayısal yöntemler ile örnek etnobotanik çalışmaları anlatıldı.

Eğitim boyunca alan çalışmaları kapsamında, Şanlıurfa'nın bazı köylerinde, semt pazarlarında ve aktarlarda da etnobotanik uygulamaları yapan kursiyerler, ayrıca isot üretimi, ney yapımı gibi kente özel bitki kullanım kültürünü de yerinde görme fırsatı yakaladı.

Balıklıgöl bölgesinde yapılan uygulamalarda kentin yerel tatlarından meyan şerbeti ve menengiç kahvesi gibi bitkisel ürünlerin tadımını da yapan kursiyerler, dolu dolu geçen eğitim programı sonunda sertifikalarını almaya hak kazandı.

Kursun Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Akan, yaptığı açıklamada, Etnobotanik Araştırma Teknikleri Kursu'nun ilk kez TÜBİTAK tarafından desteklendiğini söyledi.

Yürüttükleri proje sayesinde genç bilim insanlarının Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli etnobotanikçilerden güncel bilgiler elde etme fırsatı yakaladığını belirten Akan, "Kursiyerlerimiz için etnobotanik sergisi açıldı, özellikle batı ile doğu kültürü arasındaki bitkilerin halk geleneğindeki kullanımlarına ait farkları görmüş oldular. Halk hekimliginde binlerce yıldır kullanılan bitkiler ilaç endüstrisi için de önemli bir hammaddedir. Anadolu bitki bilgeliği sayesinde sentetik ilaçlar yerine alternatif doğal bitkilere yoğunlaşmamız gerektiği kanaatindeyim." diye konuştu.

Akan, kurs etkinliğinin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.