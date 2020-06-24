Son dakika haberleri... Genç çiftler mezun oldukları okulda anılarını tazelediler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Genç çiftler mezun oldukları okulda anılarını tazelediler

Son dakika güncel haberine göre Samsun'un Bafra İlçesinde yeni evlenen genç çiftler mezun oldukları Alaçam Meslek Yüksek okuluna gelerek anılarını tazelediler.

Samsun'un Bafra İlçesinde yeni evlenen genç çiftler mezun oldukları Alaçam Meslek Yüksek okuluna gelerek anılarını tazelediler.

Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı

4 yıl önce Alaçam Meslek Yüksek Okulunda okuyan Yılmaz Ay (25) ve Edanur (Barış) Ay (24) okulda başlayan arkadaşlıklarını nikah masasında sonlandırdılar. Okul yıllarında birbirlerine aşık olup arkadaşlıklarını sürdüren Yılmaz Ay ve Edanur Ay mezun olduktan sonra evlenmeye karar verdi. Nikah sonrası genç çift, gelinlik ve damatlıkla mezun oldukları Alaçam Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek anılarını tazelediler. Okulu ziyaretleri sırasında okul bahçesinde dolaşan çiftti gören okul görevlileri, gelin ve damadı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Çift, görevlilere okulda daha önce okuduklarını ve mezun olduklarını söyleyerek sınıfa girdiler. Okul yıllarında oturdukları sıralarda yakınlarına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Mezun oldukları okula geldikleri için çok heyecanlı olduklarını belirten Yılmaz Ay ve Edanur Ay çifti "Yıllar sonra nikah masasına giden arkadaşlığımızın başladığı yere geri döndük. Düğün fotoğraflarını burada çektirmek istedik. Çok heyecanlıyız. 4 yıl önce başlayan arkadaşlığımızı evlilikle noktalamaya karar verdik. Önce keyifli bir arkadaşlığımız oldu, daha sonra biraz daha duygusal olmaya başladık. Darısı diğer arkadaşlarımızın başına" şeklinde konuştular. - SAMSUN

Alaçam, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Genç çiftler mezun oldukları okulda anılarını tazelediler - Son Dakika

Son Dakika

11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 10:05 Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı 09:42 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 09:10 Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin 07:55 Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde 07:31 Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
10:41
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
10:40
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
10:39
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
10:22
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
10:20
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
10:16
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
10:10
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
09:57
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
09:46
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
09:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 11:09:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Genç çiftler mezun oldukları okulda anılarını tazelediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]