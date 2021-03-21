Kahramankazan'da "18 Mart Çanakkale Zaferi Halter Şampiyonası" gerçekleştirildi - Son Dakika

Kahramankazan'da "18 Mart Çanakkale Zaferi Halter Şampiyonası" gerçekleştirildi

Kahramankazan Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla halter şampiyonası düzenledi.

Kahramankazan Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla halter şampiyonası düzenledi. Kahramankazan Belediyesi Spor Kulübü tarafından Belediye Spor ve Kamp Merkezinde düzenlenen "18 Mart Çanakkale Zaferi Halter Şampiyonası" 2 gün sürdü. Turnuvada farklı kulüplerden 128 sporcu yarıştı. Turnuvada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törene Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ Yücelen Özcü ve sporcular katıldı. Başkan Oğuz, ödüllerini verdiği sporcuları tebrik etti. Bu anlamlı turnuvayı düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Oğuz, 128 sporcunun katıldığı turnuvanın oldukça başarılı geçtiğini söyledi. Kahramankazan Belediyesi olarak sporun tüm alanlarına kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirten Oğuz, bu şampiyonalarla geleceğin şampiyonlarının, geleceğin Naim Süleymanoğulları'nın yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

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