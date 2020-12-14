ÇANAKKALE - Genç iletişimci "yeğeninin köy yaşamı"nı anlattığı kısa filmle ödül kazandı - Son Dakika

İstanbul'daki üniversite öğrenimini bu yıl tamamlayan Belgin Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çanakkale'de ailesinin yanında kalan yeğeninin köy yaşamını anlattığı kısa filmle TRT tarafından ödüle layık görüldü.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olan 22 yaşındaki Belgin Çetin'in ailesi 5 yıl önce İstanbul'dan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Hacıömerler köyüne yerleşti.

Okulunun tatil olduğu dönemleri köyde geçiren Çetin, Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle ailesinin yanında kalmaya devam edip mezun oldu.

Genç kızın 6 yaşındaki yeğeni Yusuf Eymen Lale de İstanbul'da Kovid-19 vakaların artması üzerine köyde ailenin yanında kalmaya başladı.

Yeğeninin tavuklarla oynaması ve toprakla vakit geçirmesini görüntüleyip kurgulayan Çetin, bunu belgesel yapmaya karar verdi.

Hazırladığı 4 dakika 36 saniyelik kısa filmle TRT'nin "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na katılan Çetin, "Ev Hayat Dolu" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

"Bu belgesel benim için unutulmayacak bir anı oldu"

"Virüsten Yoksun" adını verdiği belgeselin öyküsünü AA muhabirine anlatan Belgin Çetin, Kovid-19 sürecinin tüm dünyayı etkilediğini söyledi.

Salgın sürecinde ailesiyle, babasının köyde satın aldığı eve taşındıklarını belirten Çetin, "Yeğenim Yusuf'u da buraya getirdik. Yeğenim İstanbul'da evden çıkamıyordu ama burada rahat rahat dolaşabildi, köydeki hayvanlarla oynayabildi." dedi.

Çetin, Yusuf'un mutluluğunun kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

Bir süre sonra TRT'nin "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nı öğrendiğini ifade eden Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarışmayı öğrendikten sonra yeğenimin metropolden kırsal alana gelerek doğayla baş başa yaşamını belgesel yapmaya karar verdim. 'Ev Hayat Dolu' kategorisi için bir belgesel çektim. Belgeselde Yusuf'un salgın sürecinde köydeki yaşamını konu aldım. Yusuf bu süreçte İstanbul'da olsaydı sürekli evde kalacaktı, dışarıya çıkamayacaktı ama burada çok güzel bir süreç geçirdik. Ortaya çok güzel bir belgesel çıktı. Bu belgesel benim için unutulmayacak bir anı oldu."

Çetin, yarışmada 76 üniversiteden katılımcıların 790 eserle yer aldığını aktardı.

Katılanlar arasında Orta Asya ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrencilerin de bulunduğu bilgisi veren Çetin, "Eserler, iletişim dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada aldığım dereceyle ben de ailem de çok mutlu olduk." diye konuştu.