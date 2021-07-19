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Son dakika haberleri: Genç kadın muhtar tüm mahallelinin sevgisini kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Genç kadın muhtar tüm mahallelinin sevgisini kazandı

19.07.2021 00:58
Son dakika haberleri: Genç kadın muhtar tüm mahallelinin sevgisini kazandı, System.String[]

Son dakika habere göre Eskişehir'de 28 yaşındaki muhtar Eda Yıldırım, yaptığı çalışmalarla kısa sürede tüm mahallelinin sevgisini kazandı.

Eskişehir'de 28 yaşındaki muhtar Eda Yıldırım, yaptığı çalışmalarla kısa sürede tüm mahallelinin sevgisini kazandı.

Fatih Mahallesi'nde zorlu rakiplere karşı seçilerek muhtar olan 28 yaşındaki Eda Yıldırım, göreve geldikten sonra mahallesinin güzelleşmesi için kolları sıvadı. Mahallesindeki sorunları tek tek tespit ederek çözmeye başlayan Yıldırım, kısa sürede mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti. İhtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan genç muhtar, mahallesindeki çöp sorununu da kısa sürede çözdü. Mahallenin yollarının yapılmasını da hızlandıran Yıldırım, güler yüzü ve çalışkanlığı ile 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetti.

Eda Yıldırım, özellikle genç kadınlara 'evde oturmayın' çağrısında bulundu. Farklı mahallelerden gelen ihtiyaç sahiplerine de destek olan Yıldırım, bayram öncesinde ise onlarca çocuğun yüzünü güldürdü. Bayramlıklarını muhtar ablalarının elinden alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

"Mahallemizin eksiklerini planladık, onları yaptık"

Muhtar Eda Yıldırım, "Mahallemizde eksikler vardı. İlk başta onların planlamasını yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerimiz vardı.

Onların hep arkasında durmak istedik. İhtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımlarında bulunduk. Askı projesi yaptık. Burada

salı ve cuma günleri yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerin askıya astığımız ürünleri almasını sağladık. Her ayın 15'inden 20'sine kadar ihtiyaç sahibi ailelerin anlaşmalı olduğumuz manavlardan alışverişlerini yaptırıyoruz" diye konuştu.

"Evlerinde oturmak yerine bu işlere yönelsinler"

Evde duran kadınlara da seslenen Yıldırım, "Çalışmalarını isterim. Desteklemek isterim. Bu tür iş kollarına ve çalışmalarına katılmalarını isterim. Çok güzel muhtar olmak. Ben zaten işimi severek yapıyorum. Her kadının da genç yaşlı demeden bu işlere yönelmesini istiyorum. Biz zaten mahallenin eskisi olduğumuz için 7'den 70'ine herkesi tanıyoruz. Onlar da kısa sürede bizleri sevdiler" dedi.

Mahalle sakinlerinden Zeyni Tanbur, "Mahallemizin muhtarından o kadar çok memnunuz ki, kelimeler sığmaz. Oyun parklarımızdan tutun sokakların temizliğinde, her şeyde muhtarımız var. Evimizin kızı gibi. Her an telefonu açık. Gelip burada çayımızı içip her sorunumuzu paylaşabiliyoruz. Mahallede çok şey değişti. Çöp konteynırları geldi, yamalı yollarımız düzeldi. Oyun bahçelerimiz açıldı. Muhtar dediğin o mahallenin büyüğü gibidir. Başın sıkıştığında sana maddi manevi destek olabilecek biridir" dedi.

Nurettin Öztürk isimli vatandaş ise memnun olduklarını ve muhtarı sevdiklerini ifade ederek, "Mahallemizde her şey değişti. Ben 70 yıldır bu mahalledeyim böyle muhtar görülmedi. Muhtarımızı inşallah buradan emekli yapacağız. Burada askı yaptı. Yardım topluyor, dağıtıyor. Kendi eli ile dağıtıyor" diye konuştu.

Muhtara seçimde oy vermeyen ancak çalışmalarından dolayı kendisini tebrik eden Hüseyin Ertürk, "Ben muhtar hanıma oy vermedim ama eşim verdi. Ben kendisinin iyi çalıştığına inanıyorum. Özellikle gençlerle diyaloğu güzel. Yaptığı çok yardım var. Kulaktan kulağa dağılıyor. Ben burada gıda çuvalları çok gördüm" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eda Yıldırım, Eskişehir, Muhtar, Fatih, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: Genç kadın muhtar tüm mahallelinin sevgisini kazandı - Son Dakika


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