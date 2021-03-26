BURSA Genç kızın görüntülediği tacizci tutuklandı - Son Dakika

BURSA Genç kızın görüntülediği tacizci tutuklandı
26.03.2021 16:49
Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip, yakalandı (2)TACİZCİ TUTUKLANDIBursa'da Gözde Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Khaled A. (15), çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.
Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan tespit edilip, yakalandı (2)
TACİZCİ TUTUKLANDI
Bursa'da Gözde Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Khaled A. (15), çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.
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