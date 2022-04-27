Son dakika haberleri! Genç sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Genç sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti

27.04.2022 15:39
Son dakika haberleri! Genç sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İzmir'in Tire ilçesinde belediyeye ait hafriyat kamyonun altına kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde belediyeye ait hafriyat kamyonun altına kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün bir çok şampiyonada derce alan vücut geliştirme sporcusu Çağdaş Tutkaç olduğu öğrenildi.

Kaza, Şehit Pilot Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi'nde meydana geldi. 35 BEC 750 plakalı motosikletiyle Sadık Giz caddesinden, Gültekin Başargan caddesine dönmek isteyen Çağdaş Tutkaç (19), A.G. yönetimindeki 35 T 2024 plakalı Tire Belediyesi'ne ait damperli hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kamyonun sağ tekerleğinin altında kalan talihsiz genç metrelerce sürüklendi. Motosiklette Tutkaç'ın arkasında oturan yakın arkadaşı Serkan İşer ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu aracın altından çıkarılan Çağdaş Tutkaç, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Talihsiz genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bir çok derecenin sahibi olmuş

Öte yandan genç sporcunun cenazesi, dün Tire Mehmet Akif Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Kabristanlığı'na defnedildi. Tutkaç'ın katıldığı çeşitli yarışmalarda Türkiye çapında dereceler elde eden vücut geliştirme sporcusu olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü A.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Son dakika haberleri! Genç sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Genç sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Genç sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Genç sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Genç sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti

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Motosiklet, İzmir, Şehit, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Genç sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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