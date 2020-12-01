Çocukların küfürle başlayan kavgası hastanede bitti
Sivas'ta 17 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan bıçaklı kavgada çocuklardan biri karın boşluğundan yaralandı
SİVAS - Sivas'ta 17 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan bıçaklı kavgada çocuklardan biri karın boşluğundan yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde kent merkezi Aydoğan mezarlığı mevkiinde meydana geldi. 17 yaşındaki iki çocuk arasında karşılıklı küfürleşmeden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada M. Y. yanında bulunan bıçakla arkadaşı Y.T.D. yi karın boşluğundan yaraladı. Y.T.D. Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelisi gençse Asayiş şube müdürlüğü, Cinayet şube ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. M.Y. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yaralı Y.T.D'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
- Kaynak: İHA
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