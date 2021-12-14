Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor - Son Dakika
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Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor

14.12.2021 10:05
Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor

Beyoğlu'nda hayata geçirilen Tarih Kulübü, çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor.

Beyoğlu'nda hayata geçirilen Tarih Kulübü, çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel birikimine ışık tutmak ve bu birikimi yeni nesillere aktarmak amacıyla kurulan Tarih Kulübü'nde sergiler, konferanslar, okuma grupları, müze gezileri, çeşitli atölyeler ve söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Kulübün düzenlediği etkinlikler kapsamında bugüne kadar, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Okçular Tekkesi Müzesi'ne geziler düzenlendi.

Kulüp tarafından hazırlanan Çevre Koruma Sergisi, Malazgirt Zaferi Sergisi, 30 Ağustos Zafer Sergisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Bilim İnsanları Sergisi, Türk-İslam Bilginleri Sergisi ilçede bulunan okullarda ve spor tesislerinde sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu, geçmişten günümüze birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi bir ilçe. Farklı medeniyetlerin, farklı inançların tarih boyunca bir arada yaşadığı ender ilçelerden birisi. Yani bugün tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu birlikteliğin ve kardeşliğin sembolü olan bir ilçe. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak ilklerin şehri Beyoğlu'nun hem bu tarihi birikimini hem de tarihimizi gençlerimize aktarmak amacıyla Tarih Kulübümüzü kurduk. İstiyoruz ki, gençlerimiz nasıl bir medeniyetin torunları olduklarını bilsinler ve gelecekte de bu şanlı medeniyetin ışığı doğrultusunda kendi yollarını çizebilsinler." ifadelerini kullandı.

Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor
Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor
Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor
Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor
Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor
Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor
Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor
Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor
Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor
Tarih Kulübü, Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor

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Kaynak: AA

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