Son dakika haberleri... Gençlerbirliği transferin sessiz takımlarından

7 futbolcu geldi 12 isim gitti
Ercan ATA, Ankara DHA
Gençlerbirliği, Süper Lig'deki diğer 20 kulübe oranla daha az transfer yaparken, kadrosuna 7 yeni isim kattı, 12 isimle ise yollarını ayırdı. Başkent ekibine gelen ve giden oyunlar şöyle:
GELENLER
Dominik Furman - Wisla Plock - 2 YılMattias Johansson - Panathinaikos - 2 Yıl Salih Dursun - Antalyaspor - 2 Yıl Diego Angelo - Antalyaspor - 2 yılMustafa Çeçenoğlu - Menemenspor - 2 yıl Murat Yıldırım - Yeni Malatyaspor - 1 yılPiris da Motta - Flamengo - 1 yıl (kiralık)
GİDENLER Nadir Çiftçi - Ç. Rizespor (Orada oynamadan Samsunspor'a gitti)Yasin Pehlivan- Ç. RizesporFabricio Baiano - (Kiralıktı Maritimo'ya döndü, oradan Ç. Rizespor)Stephane Sessegnon - Serbest Ahmet Oğuz - KasımpaşaMike van Beijnen - Fortuna SittardMats Seuntjens - Fortuna Sittard Erdem Özgenç - TuzlasporBurak Çapkınoğlu - Adanaspor Ertaç Özbir - Yeni MalatyasporSadio Diallo - SerbestFlavio - (Kiralıktı Feirense'ye döndü)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:47 - Kaynak: DHA
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