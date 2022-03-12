Son dakika haberleri... Gençlerin alkışlatan hareketi kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gençlerin alkışlatan hareketi kamerada

12.03.2022 13:42
Son dakika haberleri... Gençlerin alkışlatan hareketi kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'da bir market önünde, açık unutulan meşrubat dolabını aldıkları küpe kilidi ile kilitleyerek hırsızlığı önleyen gençlerin alkışlatan hareketi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da bir market önünde, açık unutulan meşrubat dolabını aldıkları küpe kilidi ile kilitleyerek hırsızlığı önleyen gençlerin alkışlatan hareketi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yaşandı. Bir market önünden geçen kimliği belirsiz 4 genç, meşrubat dolabının küpe kilidinin olmadığını fark etti. Hırsızlık olayının yaşanabileceğini düşünen gençler, bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra yine marketin önüne gelen gençler, buldukları küpe kilidiyle meşrubat dolabını kilitledi. Yaşanabilecek hırsızlık olayının önüne geçen gençlerin hareketi, güvenlik kamerasına yansıdı.

"Görüntüleri izleyince çok mutlu oldum"

Market sahibi Mehmet Mankal, görüntüleri izleyince çok mutlu olduğunu belirterek, "Dün gece ben dükkanı kapattıktan sonra içecek dolabının kapısına kilidi vurmayı unutmuşum. Normalde kilitleri çıkartıp dolabın üstüne koyuyorum. Dolap üstünde unuttum, eve gittim. Sabah geldiğimde dolabıma takılı, farklı bir kilitle karşılaştım, şaşırdım. Bende hemen kameradan görüntüleri izledim, 4 tane genç gelmiş, dolabın açık olduğunu görüp, daha sonra bir yerlerden kilit bulup getirip takıyorlar. Dolabın açık olduğunu başkaları fark edip bir şeyler çalmasın, almasın diye bunu yapıyorlar. Gençler koruma amaçlı gelip kilidi takıp gitmişler. Gençlerin bu hareketini görünce çok hoşuma gitti. Mutlu oldum. Yani beni mutlu eden dolaptan bir şeyin alınmaması değil. Böyle gençlerin var olmasıdır. Ben buradan sizin aracılığınızla gençlere çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Gerçekten çok mutlu oldum. O gençleri tanımak isterim, gelip çayımızı içmelerini isterim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri... Gençlerin alkışlatan hareketi kamerada
Son dakika haberleri... Gençlerin alkışlatan hareketi kamerada
Son dakika haberleri... Gençlerin alkışlatan hareketi kamerada
Son dakika haberleri... Gençlerin alkışlatan hareketi kamerada
Son dakika haberleri... Gençlerin alkışlatan hareketi kamerada

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Şanlıurfa, Hırsızlık, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Gençlerin alkışlatan hareketi kamerada - Son Dakika


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