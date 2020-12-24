Son dakika haberleri: Gençlerin teknoloji, yapay zeka alanındaki çalışmalarına destek - Son Dakika

Teknoloji, dijital eğitim ve yapay zeka alanında yapılan çalışmaları artırmak ve girişimci gençlere destek olmak amacıyla Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) arasında iş birliği protokolü imzalanmasına karar verildi.

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ile bir araya geldi. İmzalanması planlanan iş birliği protokolü kapsamında teknoloji geliştirme, dijital eğitim, yapay zeka, ortak projelerle, sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi gibi birçok alanda kararlar alındı.

ÇIKRIKÇI, "ÇOK YETENEKLİ VE ÜRETKEN GENÇLERİMİZ VAR"

"Gençlerimize güveniyoruz" diye konuşan Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, şu sözlerle devam etti: "Çok yetenekli ve üretken gençlerimiz var. Biz artık bu ülkenin çocuklarının heder olmasını istemiyoruz. Gençlerimizin beceri ve yeteneklerini üniversitelerimizin altyapı ve imkanlarıyla buluşturmak istiyoruz. Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa için bu çok önemlidir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası ancak yerli ve milli üretimle mümkün olacaktır."

Üniversitelerle her alanda iş birliği yaparak gençlerin becerisini üretime dönüştürmek istediklerini ifade eden Çıkrıkçı, "Bu anlamda İstanbul Gelişim Üniversitemizin bir çok alanda yaptığı atılımlar, oluşturduğu teknolojik alt yapılar gençlerimiz için çok büyük anlamlar ifade etmektedir. Yapılan bu iş birliği, hem okullarımızda okuyan öğrencilerimiz için hem de üniversitemiz için çok başarılı neticelere vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİ ÖNEMSİYORUZ"

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak iş birliğinin önemine değinen Gayretli, "İlçe genelinde milli eğitime bağlı okullarda eğitim öğretim toplam öğrenci sayısı 112 binden fazla. Geleceğimiz öğrencilerimizin iyi bir eğitim almasını önemsiyoruz. Proje üreten tüm genç girişimcilere de çalışma alanı sağlıyoruz. Gençleri ve fikirlerini önemsiyoruz" diye konuştu.

"FİKİRLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ HIZLANDIRACAĞIZ"

Gençlerin projelerine üniversite bünyesinde bilim alanında iş gücü sağlanacağına vurgu yapan Gayretli, "Fikirlerin hayata geçirilmesini hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"ÜLKE EKONOMİSİNE HAYIRLI OLACAK"

Girişimci gençleri sektör temsilcileri ile buluşturacaklarını da söyleyen Gayretli, "İmzalanacak iş birliği protokolünün üniversitemize, sanayimize ve ülke ekonomisine hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.