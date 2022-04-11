Son dakika haberleri | Gençlerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

11.04.2022 10:07
Son dakika haberleri | Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da gençlerin tekme ve yumruklu kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da gençlerin tekme ve yumruklu kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, birbirlerine acımadan vuran gençlerin kavgası çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Bu anlar anbean kameralara yansıdı. - BURSA

Son dakika haberleri | Gençlerin yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Gençlerin yumruklu kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Gençlerin yumruklu kavgası kamerada

YORUMLAR
500
Gençlerin yumruklu kavgası kamerada Gençlerin yumruklu kavgası kamerada Bursa'da Yeşildere Barajı'nın yapımında sona yaklaşıldı Bursa'da Yeşildere Barajı'nın yapımında sona yaklaşıldı Meclis Başkanı Şentop, Bursa'da TDV'nin programına katıldı Meclis Başkanı Şentop, Bursa'da TDV'nin programına katıldı

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Gençlerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
10:14 Savaşı destekleyen Ruslar askerlere böyle moral verdi!
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
10:04 Mansur Yavaş oyunu yükseltti: Yüzde 51'le kazanmıştı, yüzde 55'e yaklaştı
09:55 Yaşlı kadının otobüsten atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu
09:53 Üsküdar'da iki grup arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kamerada!
09:40 Putin'in akıl hocasından dikkat çeken iddia: Yaşananlar bir senaryo, tren garını vurup İstanbul'da alınan olumlu mesafeyi sıfırladılar
09:36 Hamile kadın, balayında otel odasından düşerek hayatını kaybetti! Kocası cinayetten tutuklandı
09:36 Sezonun en yüksek hasılatı elde edildi! Fenerbahçe kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:32:00. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Gençlerin yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement