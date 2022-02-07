Üye Girişi
Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacak - Son Dakika

Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacak

07.02.2022 12:57
Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından gençlere bir müjde verdi. Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki internet kotasının 2 kat artırılacağını duyurdu.

"32 GB'A YÜKSELTTİK"

Bakan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadeleri yer aldı.

Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacak
YORUMLAR
500

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:56 8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor!
12:42 Bir cinayetin perde arkası: Büyükçekmece'deki kazı, Narcos Türkiye senaryosu gibi!
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12:32 Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı
12:19 "Kralların yiyeceği" olarak biliniyor! Trüf mantarının kilosu 2.800 TL'den satılıyor
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
12:16 Pandemi döneminin gelin arabası böyle olur! "Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech"
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 13:10:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement