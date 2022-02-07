Bahar döneminde yurtlardaki ücretsiz internet kotasının iki kat artırılarak 32 GB'ye çıkarılacak - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından gençlere bir müjde verdi. Kasapoğlu, bahar döneminde yurtlardaki internet kotasının 2 kat artırılacağını duyurdu.

"32 GB'A YÜKSELTTİK"

Bakan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadeleri yer aldı.