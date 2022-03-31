Kasapoğlu: "81 ilden 5 bin 100 projeyi destekledik bugüne kadar" - Son Dakika
Üye Girişi

Kasapoğlu: "81 ilden 5 bin 100 projeyi destekledik bugüne kadar"

31.03.2022 12:01

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılında ilan ettikleri Gönüllülük Yılı projesini hız kesmeden devam ettirdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılında ilan ettikleri Gönüllülük Yılı projesini hız kesmeden devam ettirdiklerini söyledi.

Bakanlıkta gerçekleşen Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada gençlere seslendi.

Heyecan verici bir programda yer aldıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Hepinizin çok iyi bildiği gibi 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan etmiştik. Bundan sonra da 'her yıl böyle' dedik. Gönüllülük çalışmalarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz. Yolun hemen başında 2019'da Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaştık. Kurumlar arasında gönüllülük iş birliği protokolünü hayata geçirdik. Bugüne kadar bizlerle yürüyen tüm kurumlarımıza ve bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Bugün aramızda olan öğrenci arkadaşlarımızın da bizzat tecrübe ettikleri, gönüllülük çalışmaları dersi var. 2020-2021 öğretim döneminde YÖK'le iş birliğimiz kapsamında bu dersin seçmeli olarak okutulmasını sağladık. 76 üniversitede binlerce öğrencinin bu dersi seçmesi, başlangıç olarak heyecan verici. Her yıl da katlanarak bu sayı devam ediyor."

Gençlerin gözlerinde parıltıyı gördüğünü vurgulayan Kasapoğlu, 2022'yi Gençlik Katılım Yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, "2022'ye girerken bütçe çalışmalarımız vardı. Bu bütçe döneminde 'Gençlerin bütçesi gençlerde' isimli bir çalışma gerçekleştirdik. Katılımcılık bizim için çok önemli. Bu anlamdaki iletişimimizi lütfen güçlendirelim. Sizler bu sürece ne kadar dahil olursanız o kadar bu durumu güçlü kılarız." şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak 2012'den beri projeleri desteklediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımız var. Projelerin zenginliği, daha nitelikli hale gelmesi hedeflerimizden birisi. Projelere destekte bir adım bile geri adım atmadık. Her yıl desteklerimizi büyüttük ve buna devam edeceğiz. 81 ilden 5100 projeyi destekledik bugüne kadar. 300 milyon liradan fazla destek söz konusu. Gönüllülük Yılı sonrasında 250 gönüllülük projesi destekledik." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Bakanlığın imkanlarından tüm gençlerin faydalanabileceğini anlatarak, "Bakanlığımızın tüm imkanlarını çok ama çok iyi değerlendirin. Vizyonunuzu geniş tutun. Her konuda neye ihtiyacınız varsa her daim yanınızda olacağımızı unutmayın. Sizler sadece bizlerin değil insanlığın umudusunuz. Sizlerin o güzel yüreğiyle, merhametiyle yarınlar çok daha aydınlık olacaktır, dünya çok daha yaşanabilir bir yer olacaktır. Bu güzel yolda Rabbim yar ve yardımcınız olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Kasapoğlu: 81 ilden 5 bin 100 projeyi destekledik bugüne kadar
Kasapoğlu: 81 ilden 5 bin 100 projeyi destekledik bugüne kadar
Kasapoğlu: 81 ilden 5 bin 100 projeyi destekledik bugüne kadar

YORUMLAR
500
'Şeffaf Oda'da bugüne kadar 2 bin 500 vatandaş ağırlandı 'Şeffaf Oda'da bugüne kadar 2 bin 500 vatandaş ağırlandı TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasapoğlu: '81 ilden 5 bin 100 projeyi destekledik bugüne kadar' - Son Dakika


Son Dakika
12:25 Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın
12:20 Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor
12:02 SES Parti kuruluş dilekçesini verdi! Logosundaki güvercin görseli tartışma yarattı
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:37:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kasapoğlu: "81 ilden 5 bin 100 projeyi destekledik bugüne kadar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement