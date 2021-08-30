Son dakika haberleri! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, paralimpik milli yüzücüleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk ile 4. olan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Finali yerinden takip eden Bakan Kasapoğlu, madalya töreninden sonra sporcularla bir araya geldi.

Sevilay Öztürk'ü Türkiye'ye yüzmede getirdiği ilk paralimpik madalyası için tebrik eden Kasapoğlu, madalyayı az farkla kaçıran Sümeyye'yi de mücadelesinden dolayı kutladı.