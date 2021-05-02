Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Bakan Kasapoğlu, Ayazini köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Bazı programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Bakan Kasapoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile makamında görüştü.

Daha sonra Kasapoğlu, Afyonkarahisar Belediye Meclis Salonunda İl Değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Kasapoğlu, ardından İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde gezi ve incelemede bulundu.

Emre Gölü ve Frigya Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Tesisi alanında da incelemelerde bulunan Kasapğolu, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor alanında ve gençlikle ilgili çalışmaları gözden geçirdiklerini, yeni yatırımlarla Afyonkarahisar'ı taçlandırdıklarını söyledi.

Kasapoğlu, Emre Gölünde de yeni çalışmalar olacağını ifade ederek, "Az önce gençlerimiz karşıladı atlarıyla, hakikaten biniciliğe yönelik burada ciddi bir çalışma ve potansiyel var. Burada yine güçlendirme adına binicilik tesislerinin de ihalesi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde inşaatı da başlayacak. Bu tarihi bölgeyi hem spor turizmiyle hem geleneksel sporlarla ilgili çalışmaları da güçlendirerek daha farklı bir boyuta taşıyacağız. Hem bölgeye hem ile hayırlı olsun." dedi.

Bakan Kasapoğlu, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer Beldesine giderken aracını durdurarak Hasan Aydın isimli vatandaşa ait koyun sürüsündeki bir kuzuyu sevdi.