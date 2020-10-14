Son dakika haberleri: Genel Başkan Işık, "Şehit aileleri ve gaziler olarak Başkan Kurt'u destekliyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Genel Başkan Işık, "Şehit aileleri ve gaziler olarak Başkan Kurt'u destekliyoruz"

14.10.2020 12:19
Son dakika haberleri: Genel Başkan Işık,

Bir son dakika haberine göre Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin'in de katıldığı ziyarette Başkan Kurt, "Gazi ve şehit ailelerinin Türk halkına emanet. Odunpazarı Belediyesi olarak biz de emanetlerimize sahip çıkacağız. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a bir ziyaret düzenlendi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin katıldı.

Ziyarette, dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Genel Başkan Işık, her zaman yanlarında olduğu için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi'ni ziyaret etmek için Eskişehir'e geldiklerini belirten Işık, "Eskişehir'e gelmişken de Başkan Kazım Kurt'u ziyaret etmek istedik. Şehit aileleri ve gaziler olarak Başkan Kurt'u destekliyoruz" dedi.

"Onlar bizim onurumuz"

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Genel Başkan Mustafa Işık ve Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin'e teşekkür etti. Gazi ve şehit ailelerinin Türk halkına emanet olduğunu ifade eden Başkan Kurt, "Şehitlerimiz, vatanlarını vermemek için canlarını ortaya koydular. Gazilerimiz, şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız bizim onurumuzdur. Onlara duyduğumuz minnetin tarifi olamaz. Vatan savunması gibi çok kutsal bir görevde şehit düşen kardeşlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin aileleri bize emanettir. Odunpazarı Belediyesi olarak biz de emanetlerimize sahip çıkacağız. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi.

Ziyaret sonunda Işık, Başkan Kurt'a tüm şehit yakınları ve gaziler adına teşekkür plaketi takdim etti. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri: Genel Başkan Işık, Şehit aileleri ve gaziler olarak Başkan Kurt'u destekliyoruz
Son dakika haberleri: Genel Başkan Işık, Şehit aileleri ve gaziler olarak Başkan Kurt'u destekliyoruz

Mustafa Işık, Odunpazarı, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Genel Başkan Işık, 'Şehit aileleri ve gaziler olarak Başkan Kurt'u destekliyoruz' - Son Dakika

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