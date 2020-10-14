Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık'tan Öztürk'e ziyaret - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Emre Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Işık, ziyarette yaptığı konuşmada derneğin 1915'te kurulduğunu ve kanunlara tabi olarak çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Türkiye genelinde 45 şube, 32 temsilcilikleri bulunduğunu kaydeden Işık, şöyle konuştu:

"Sadece şehit aileleri ve gazilerden oluşan 16 bin 200 üyemiz bulunuyor. Devletimizin terörle göstermiş olduğu son dönemdeki operasyonlarda şehit aileleri ve gaziler olarak sonsuz destek vermekteyiz. Terörle mücadelede yerli ve milli silahlar çok etkin rol almaktadır. Bu örgütün çözülmelerinde de teslim olmaları bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iç güvenlik harekatında göstermiş olduğu kararlı duruş takdire şayandır."

Öztürk de Işık'a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.