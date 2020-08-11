Son dakika haberleri! Gercüş'te 10 dönümlük bahçede yangın - Son Dakika

Gercüş'te 10 dönümlük bahçede yangın

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde çıkan yangın sonucu 10 dönümlük alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönüllü köyünde Ahmet Çelik ve Şemsettin Kavak'a ait bahçede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ilk önce köylüler müdahale etti ve haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Gercüş Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında badem ve incir ağaçları ile üzüm bağlarının bulunduğu 10 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.