Son dakika haberleri... Gercüş'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Bağlarbaşı Mahallesinde Nedim Keskin'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evden duman çıktığını gören komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, müdahale sırasında bir itfaiye personeli yaralandı.
Yaralanan itfaiye personeli 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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