Son dakika haberleri: Gergedanların ters şekilde sarkıtılarak taşınmasıyla ilgili çalışma Ig Nobel Ödülü kazandı - Son Dakika

Harvard Üniversitesinin Nobel karşıtı geleneksel "Ig Nobelleri"ne bu yıl gergedanların ters şekilde sarkıtılarak taşınmasıyla ilgili araştırma damgasını vurdu.

BBC'deki habere göre, "önce güldürmek, sonra düşündürmek" amacıyla her yıl tuhaf konularda yapılmış bilimsel araştırmalara verilen Ig Nobel Ödülleri için yapılan tören, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle çevrim içi olarak düzenlendi.

Bu yılın ulaşım ödülü, gergedanların ayaklarından ters bir şekilde asılarak taşınmasının daha sağlıklı bir yöntem olduğuyla ilgili araştırmayı yürüten Cornell Üniversitesinden yaban hayatı veterineri Robin Radcliffe ve ekibine verildi.

Afrika'da farklı yaşam alanlarına götürme ve soylarının tükenmesini engelleme çabaları sırasında yerleri değiştirilmesi gereken gergedanların helikopterden ters şekilde sarkıtılarak taşınmasına sıklıkla başvuruluyor. Çalışmada 10 dakika boyunca vinçten sarkıtılarak ve yatay pozisyonda taşınan gergedanların fiziksel tepkileri incelendi. Araştırmada ters şekilde taşınmanın yatay şekilde taşınmaya göre gergedanlar için daha sağlıklı ve güvenli olduğu saptandı.

"Annals of Improbable Research (Olası Görülmeyen Araştırmalar Yıllığı)" dergisi tarafından 31 yıl önce başlatılan Ig Nobel Ödülleri'nin bu yılki kazananlarından bazıları şöyle:

Biyoloji Ödülü: Kediler ve insanlar arasındaki iletişiminin çeşitliliğini araştıran Susanne Schötz.

Ekoloji Ödülü: Çeşitli ülkelerdeki kaldırımlara atılmış sakız tomarlarında bulunan bakteri türlerini tanımlamak için genetik analiz kullanan Leila Satari, Alba Guillen, Angela Vidal-Verdu ve Manuel Porcar.

Ekonomi Ödülü: Bir ülkedeki siyasetçilerin obezite oranının o ülkedeki yozlaşmanın iyi bir göstergesi olabileceğiyle ilgili araştırmayı yürüten Pavlo Blavatskyy.

Barış Ödülü: Sakalın yüze alınabilecek yumruk darbelerinin etkisini azaltmak için evrimleşmiş olabileceği hipotezini inceleyen Ethan Beseris, Steven Naleway ve David Carrier.

Entomoloji Ödülü: Denizaltılarda hamamböceği kontrolünün yeni bir yöntemini inceleyen John Mulrennan Jr, Roger Grothaus, Charles Hammond, ve Jay Lamdin.

Fizik Ödülü: Yayaların neden diğer yayalarla sürekli çarpışmadığını belirlemek için çalışmalar yürüten Alessandro Corbetta, Jasper Meeusen, Chung-min Lee, Roberto Benzi ve Federico Toschi.

Ig Nobel Ödülleri

İlk kez 1991'de düzenlenen ödüllerin adı, "aşağılık", "bayağı" anlamına gelen İngilizce "ignoble" kelimesinden geliyor.

Önceleri saçma sapan çalışmalarla alay etmek için verilen ödüller, zaman içinde popülaritesinin artmasıyla insanları önce güldüren, sonra da düşündüren bilimsel araştırmalara verilmeye başlandı.

Ig Nobel Ödülleri, bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Bilim Ödülleri'nin açıklanmasından yaklaşık bir ay önce, eylül ayında veriliyor.

Törende ödüllerini, gerçek Nobel ödülü sahiplerinin elinden alan araştırmacılara teşekkür konuşmalarını yapmaları için 60 saniye süre tanınıyor. Konuşma sırasında sahneye çok sayıda kağıt uçak atılıyor.

Ig Ödüllerinin kurucusu Marc Abrahams, her yıl binlerce kişinin ödül için başvuruda bulunduğunu ifade ediyor.