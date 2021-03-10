Son dakika haberleri: ANTALYA Geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika

Geri dönüşüm deposunda yangın Antalya'da geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Hanımeli Sokak'ta, geri dönüşüm malzemelerin toplandığı depoda meydana geldi. Depodan alevlerle birlikte duman yükseldiğini gören çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, yangını söndürmek için harekete geçti. Adrese gelen ekipler, bir taraftan yolu trafiği kapatıp önlem alırken, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile 40 dakikada söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, geri dönüşüm malzemeleri zarar gördü. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.