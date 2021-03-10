Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

10.03.2021 12:44
Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

Antalya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Fabrikanın küçük bir kısmında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altınova mahallesindeki bir fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın küçük bir kısmında çıkan yangını ekipler diğer bölgelere yayılmadan kontrol altına aldı. Yangında bazı geri dönüşüm malzemelerinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Muratpaşa, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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