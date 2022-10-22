Küçük çocuğun çığlık sesleri ortayı ayağa kaldırdı! Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Küçük çocuğun çığlık sesleri ortayı ayağa kaldırdı! Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı

22.10.2022 10:11

İzmit'te geri dönüşüm kutusuna giren bir çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, geri dönüşüm kutusuna yanlışlıkla girdiğini söyleyen çocuğu kurtararak ailesini ulaştırılmak üzere İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim etti.

Dün gece saat 01:00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Belsa Sokak üzerinde bulunan İzmit Belediyesi önünde edinilen bilgiye göre belediye önünde bulunan geri dönüşüm kutusuna giren çocuk geri dönüşüm kutusunda mahsur kaldı.

Çığlıklarına koştular! Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu ekipler kurtardı

ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çocuk kutudan çıkarıldı. Geri dönüşüm kutusuna yanlışlıkla girdiğini söyleyen çocuk ailesine ulaştırılmak üzere İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.

Çığlıklarına koştular! Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu ekipler kurtardı
Çığlıklarına koştular! Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu ekipler kurtardı
Kaynak: İHA
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Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuğun çığlık sesleri ortayı ayağa kaldırdı! Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçük çocuğun çığlık sesleri ortayı ayağa kaldırdı! Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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