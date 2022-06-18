Son dakika haberleri: Geri dönüşüm malzemelerini usulsüz yolla satan 16 şüpheliye operasyon

- Geri dönüşüm malzemelerini usulsüz yolla satan 16 şüpheliye operasyon

7 milyon TL değerinde geri dönüşüm malzemelerine el konuldu

KOCAELİ - Kocaeli dahil 6 ilde geri dönüşüm ve sarf malzemelerini usulsüz yolla satan 16 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon TL olan geri dönüşüm malzemelerine el konulurken olayla ilgili 9 kişi tutuklandı.

Kocaeli dahil 6 ilde geri dönüşüm ve sarf malzemelerini usulsüz yolla satan şahıslara yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Emniyet müdürlüğü ekiplerince 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olduğu değerlendirilen hurda kablo, demir, boya, toner, akü, kaynak makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili 16 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklanırken 7 kişi ise serbest bırakıldı.