Son dakika haberleri: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

27.03.2022 18:22
Son dakika haberleri: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde özel bir şirkete ait geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma işlemlerini tamamladı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
Soma'da çıkan orman yangını söndürüldü Soma'da çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE 12 KATLI BİNANIN 11'İNCİ KATINDA YANGIN ÇIKTI Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE 12 KATLI BİNANIN 11'İNCİ KATINDA YANGIN ÇIKTI

geri dönüşüm, Kırıkkale, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'dan futbol dünyasına ilişkin çarpıcı yorumlar
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 18:28:55. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement