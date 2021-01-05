Son dakika haberleri: Germencik Belediye Meclisi'nden esnaf ve sanatkara jest - Son Dakika

Son dakika haberleri: Germencik Belediye Meclisi'nden esnaf ve sanatkara jest

05.01.2021 16:54
Son dakika haberleri: Germencik Belediye Meclisi'nden esnaf ve sanatkara jest, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Germencik Belediye Meclisi 2021 yılının ilk meclis toplantısında esnaf ve sanatkarı sevindiren karar aldı.

Germencik Belediye Meclisi 2021 yılının ilk meclis toplantısında esnaf ve sanatkarı sevindiren karar aldı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in başkanlığında toplanan Meclis, devam eden pandemi süreci dolayısıyla 2021 yılında hastalık sona erinceye kadar belediyeye ait mülklerde kiracı olup faaliyet göstermeyen esnaf ve sanatkardan kira alınmaması kararlaştırıldı. Oy birliği ile geçen karar dolayısıyla Belediye Başkanı Öndeş, Meclis üyelerine teşekkür etti.

Germencik Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen 2021 yılının ilk toplantısında 7 madde görüşüldü. Toplantıda, Belediye Meclisi'nin 2021 yılı çalışma takvimi, denetim komisyonu kurulumu ve üye seçimlerinin yapılması, sözleşmeli personele ve zabıta personeline 2021 yılı ödenecek ücretler, Temizlik İşleri Müdürlüğü 2021 Mali Yılı gelir ücret tarifesi değişikliği ve belediyeye ait mülklerdeki kiracıların durumu görüşüldü.

Meclis Toplantısının açılışında konuşan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, zorlu geçen 2020 yılının ardından 2021 yılının herkese başta sağlık getirmesini dileyerek başladığı konuşmasında tüm üyelerin yeni yılını kutladı. Özellikle Korona virüs nedeniyle zorlu geçen 2020 yılını başarı ile tamamladıklarını kaydeden Başkan Öndeş, 2021 yılında da oldukça yoğun bir çalışma takvimi belirlediklerini kaydederek "Fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Gündemin 3. Maddesi gereği yapılan Denetim Komisyonu üye seçiminde 2021 yılında; Abdullah Acar, Murat Karabulut ve Hicran Tütüncü'nün Denetim Komisyonu üyesi olarak görev yapması oy birliği ile kabul edildi.

Esnaf ve sanatkara jest

Toplantıda ayrıca 15 Aralık 2020 tarih ve 268495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/27 sayılı genelge kapsamında belediyeye ait mülklerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkardan 2021 yılında pandemi süreci sona erinceye kadar kira alınmaması ve alacakların da ertelenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Doğum günü sürprizi yaşadı

Toplantı sonunda 'Doğum günü pastası' ile karşılaşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 49. yaş günü pastasını Meclis Üyeleri ile birlikte kesti. - AYDIN

Son dakika haberleri: Germencik Belediye Meclisi'nden esnaf ve sanatkara jest
Son dakika haberleri: Germencik Belediye Meclisi'nden esnaf ve sanatkara jest
Son dakika haberleri: Germencik Belediye Meclisi'nden esnaf ve sanatkara jest
Son dakika haberleri: Germencik Belediye Meclisi'nden esnaf ve sanatkara jest

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Germencik Belediye Meclisi'nden esnaf ve sanatkara jest - Son Dakika


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