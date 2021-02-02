Son dakika haberleri! Getir'e Fibabanka'nın teknoloji girişimi Finberg'ten yatırım - Son Dakika

Son dakika haberleri! Getir'e Fibabanka'nın teknoloji girişimi Finberg'ten yatırım

02.02.2021 10:47
Son dakika haberleri! Getir'e Fibabanka'nın teknoloji girişimi Finberg'ten yatırım, System.String[]

Son dakika haberleri... Fibabanka'nın bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak 2018 yılında hayata geçirdiği yatırım ve finansal teknoloji girişimi Finberg, Getir'e yatırım yaptı.

Fibabanka'nın bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak 2018 yılında hayata geçirdiği yatırım ve finansal teknoloji girişimi Finberg, Getir'e yatırım yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, 2018 yılında yüzde 100 iştiraki olarak kurulan kurumsal girişim sermayesi şirketi Finberg ile girişimcilik ekosistemini destekleyerek inovasyon, dijital ve finansal dönüşüm yatırımlarını büyütmeye devam ediyor.

Fibabanka'nın, büyüme stratejileri arasında Finberg ile yenilikçi ürün ortaya çıkarmak, yeni yetkinlikler kazanmak ve yeni kanallar oluşturmak bulunuyor.

Bu doğrultuda, Fibabanka Türkiye'nin hızlı büyüyen teslimat şirketi Getir'in 850 milyon dolar değerlemesinden yapılan yeni turuna, Finberg ile katıldı.

"Finberg fon büyüklüğü, Getir yatırımıyla 100 milyon TL'yi geçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert, şunları kaydetti:

"Finberg, bir kurumsal girişim sermayesi olarak, Fiba Grubu'nun tüm şirketleri ve portföyüyle sinerjisi olan işlere yatırımlar yapıyor. Tüm bu yatırımlardaki temel amacımız ise; başta Fibabanka olmak üzere, Fiba Grubu'nun yetkinliklerini ve varlıklarını kullanıp kaldıraç etkisi oluşturacak girişimlerle karşılıklı değer yaratmak. Yine bu girişimlerin, Finberg ekosistemi ile uyumu da üzerinde durduğumuz bir başka nokta. Finberg yatırımlarımızda sektör ayrımı yapmıyor, birlikte finansal ürünler geliştirebileceğimiz ya da entegre projeler üretebileceğimiz girişimleri önceliklendiriyoruz. Yurt dışı açılımı ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, Türkiye'nin yeni Unicorn adaylarından Getir'in başarı öyküsünün bir parçası olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Getir'e yaptığımız bu yatırımla da Finberg'in fon büyüklüğü 100 milyon TL'yi geçmiş oldu. Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak amacıyla önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla büyümemizi sürdüreceğiz."

Girişimcilik, Türk Lirası, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Getir'e Fibabanka'nın teknoloji girişimi Finberg'ten yatırım - Son Dakika Ekonomi


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