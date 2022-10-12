Yaptığı kontrolde koltuğun altına sakladığı 120 gram altın ile 5 bin 300 liranın çalındığını gören araç sahibi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kamışlı Mahallesi'nde akrabalarına misafirliğe gelen kişi, evin önünde bıraktığı otomobilinden bir şey almak için geldiğinde aracının camının kırıldığını fark etti.

Kaynak: AA

Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Geyve'de otomobilden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.