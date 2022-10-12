Son dakika haberleri... Geyve'de otomobilden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Geyve'de otomobilden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

12.10.2022 08:40
Son dakika haberleri... Geyve'de otomobilden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alının 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alının 2 şüpheli tutuklandı.

Kamışlı Mahallesi'nde akrabalarına misafirliğe gelen kişi, evin önünde bıraktığı otomobilinden bir şey almak için geldiğinde aracının camının kırıldığını fark etti.

Yaptığı kontrolde koltuğun altına sakladığı 120 gram altın ile 5 bin 300 liranın çalındığını gören araç sahibi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Detaylı takip ve tahkikat sonucu yakalanan şüpheliler E.A. ve İ.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Geyve'de otomobilden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Geyve'de otomobilden hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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