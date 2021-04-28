Gezi Parkı davasında 7 firari sanığın dosyası beraat hükümleri bozulan 9 sanığın dosyasıyla birleştirildi - Son Dakika

Gezi Parkı davasında 7 firari sanığın dosyası beraat hükümleri bozulan 9 sanığın dosyasıyla birleştirildi

28.04.2021 11:58
Gezi Parkı davasında 7 firari sanığın dosyası beraat hükümleri bozulan 9 sanığın dosyasıyla birleştirildi, System.String[]

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 7 firari sanığın dava dosyası, haklarında verilen beraat hükümleri bozulan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın...

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın da aralarında bulunduğu 7 firari sanığın dava dosyası, haklarında verilen beraat hükümleri bozulan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın dosyasıyla birleştirildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, firari olan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, GökçeTüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi katılmadı. Sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada, ana dava dosyasında 9 sanık yönünden verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesi tarafından bozulduğu ve karar veren bu mahkemeye gönderildiği hatırlatılarak, o kararla birlikte firari 7 sanık yönünden ise dosyanın ayrıldığına işaret edildi.

Avukatların beyanını aldıktan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, 7 firari sanık yönünden ayrılan bu dosyanın, istinaf mahkemesince bozulan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanıklı dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmetti.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin dava dosyasında böylelikle sanık sayısı 16'ya çıktı.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

İddianamede, sanıkların, 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanıyla koordinasyonu sağladıkları belirtilerek, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bazı sanıkların da "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın ayrıca "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yağma" suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Beraat kararları bozulmuştu

İddianameyi kabul ederek yargılama yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat 2020 tarihli duruşmada, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı ve Şerafettin Can Atalay'ın da olduğu 9 sanığın, yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine yönelik hüküm kurmuştu.

Heyet, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın bulunduğu 7 firari sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılarak başka bir esasa kaydına karar vermişti.

Kararın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozmuş, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Gezi Parkı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Gezi Parkı davasında 7 firari sanığın dosyası beraat hükümleri bozulan 9 sanığın dosyasıyla birleştirildi - Son Dakika


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