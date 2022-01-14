Son dakika haberleri! "Gezici Kütüphane" Şemdinli'de çocukların ziyaretine açıldı - Son Dakika

Hakkari Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kamyonetten dönüştürülen "Gezici Kütüphane" Şemdinli ilçesinde çocukların ziyaretine açıldı.

Hakkari Halk Kütüphanesi Müdürü Haşim Bozdoğan tarafından başlatılan "Gezici Kütüphane"nin son durağı Şemdinli oldu.

Gezici kütüphaneyi gezen öğrenciler, kitap okuyarak eğlenceli vakit geçirdi.

Bozdoğan, Z kütüphanelerini destekleme amacıyla Şemdinli Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 1402 kitap hediye etti.

Kütüphane Müdürü Bozdoğan, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı sözleşmeyle beraber yeni dönemdeki Z kütüphanelerini desteklemek amacıyla yapılan proje kapsamında 1402 kitabı okula teslim ettiklerini söyledi.

Bozdoğan, "Bundan sonra da okullarımıza destek olacağız. Kent arşiviyle ilgili de bir çalışmamız olacak. İlçe Milli Eğitim Müdürüyle bu konuda anlaştık. İnşallah güzel projelere imza atacağız." diye konuştu.

Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan da desteklerinden dolayı Halk Kütüphanesi Müdürü Haşim Bozdoğan'a teşekkür etti.